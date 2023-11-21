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Анна Семенович: «Выйти замуж и родить – не главное достижение женщины»

Анна Семенович: «Выйти замуж и родить – не главное достижение женщины»

Анна Семенович: «Выйти замуж и родить – не главное достижение женщины»семенович– Анна, пока готовилась к интервью с вами, удивилась: в Википедии написано, что вам в этом году исполнилось 45 лет, но ведь это неправда.

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