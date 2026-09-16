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ФАС выявила дорожный картель на сумму более 8,7 млрд рублей

ФАС выявила дорожный картель на сумму более 8,7 млрд рублей

ФАС России выявила признаки дорожного картеля на торгах по ремонту и содержанию федеральных дорог в четырех регионах на сумму свыше 8,7 млрд рублей.

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