Тверь янында мәетләре табылган дүрт баланы әтисе үтергән дип шикләнәләр

Якынча мәгълүматларга караганда, Тверь өлкәсендә дүрт баланы үтерүдә аларның әтисе шикләнелә. Ул үз-үзенә кул салмакчы булган һәм хәзерге вакытта медицина учреждениесендә, дип хәбәр итә ТАСС оператив хезмәтләргә сылтама белән.
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