НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Тверь янында мәетләре табылган дүрт баланы әтисе үтергән дип шикләнәләр

Якынча мәгълүматларга караганда, Тверь өлкәсендә дүрт баланы үтерүдә аларның әтисе шикләнелә. Ул үз-үзенә кул салмакчы булган һәм хәзерге вакытта медицина учреждениесендә, дип хәбәр итә ТАСС оператив хезмәтләргә сылтама белән.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх