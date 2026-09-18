Пентагон планирует переброску БПЛА MQ-9 Reaper из Африки в Латинскую Америку

Армия США сокращает свое присутствие не только на Ближнем Востоке, где до конца месяца американские военные будут выведены из Ирака, да и восстанавливать разрушенные иранскими ударами военные базы в других странах Персидского залива Пентагон вроде как не намерен.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Россия может прод...
- Зеленский готов о...
- СК «Нельзя потерять ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым