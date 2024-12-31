ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

7 025 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Шишинов
    " долг не признал и пригрозил судом."                                                                                ...В Приднестровье о...
  • Eduard
    Это не поздравление,а лекция на тему:"Есть ли жизнь на Марсе"?Макрон признал ош...
  • татьяна неструева
    лучше бы   он не брался за это .Путин поручил раз...

Встать в строй: как в 2024 году усилился ВМФ РФ

Встать в строй: как в 2024 году усилился ВМФ РФ

Российский Военно-морской флот продолжил активное обновление в 2024 году. В его состав вошли 38 кораблей, боевых катеров и судов обеспечения, в том числе многоцелевая атомная подводная лодка и малые ракетные корабли — носители высокоточного оружия большой дальности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх