Встать в строй: как в 2024 году усилился ВМФ РФ

Российский Военно-морской флот продолжил активное обновление в 2024 году. В его состав вошли 38 кораблей, боевых катеров и судов обеспечения, в том числе многоцелевая атомная подводная лодка и малые ракетные корабли — носители высокоточного оружия большой дальности.