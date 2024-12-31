Встать в строй: как в 2024 году усилился ВМФ РФ

Российский Военно-морской флот продолжил активное обновление в 2024 году. В его состав вошли 38 кораблей, боевых катеров и судов обеспечения, в том числе многоцелевая атомная подводная лодка и малые ракетные корабли — носители высокоточного оружия большой дальности.
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