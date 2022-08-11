В Тюменской области в рамках акции «Моя профессия - полицейский» для школьников организовали экскурсию по Отделу полиции

В МО МВД России «Голышмановский» в рамках акции «Моя профессия - полицейский» сотрудники полиции провели занимательную экскурсию для детей, посещающих лагерь дневного пребывания.
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