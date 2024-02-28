Зеленский: переговоры о гарантиях безопасности для Украины пройдут в Албании

Глава киевского режима Владимир Зеленский озвучил цель визита в Албанию. В своем телеграм-канале он пояснил, что в столице республики состоятся переговоры по соглашениям о гарантиях безопасности для Украины.
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