Госдеп США разрешил продажу Японии 1,2 тысячи авиационных ракет на $3,64 млрд

Global look press/IMAGO/Björn Trotzki Госдепартамент США дал разрешение на продажу Японии ракет средней дальности класса "воздух – воздух" AIM-120 AMRAAM и сопутствующего оборудования общей стоимостью 3,64 миллиарда долларов.
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