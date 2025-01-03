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Госдеп США разрешил продажу Японии 1,2 тысячи авиационных ракет на $3,64 млрд

Global look press/IMAGO/Björn Trotzki Госдепартамент США дал разрешение на продажу Японии ракет средней дальности класса "воздух – воздух" AIM-120 AMRAAM и сопутствующего оборудования общей стоимостью 3,64 миллиарда долларов.

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Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
А кого японцы бомбить собираются? Корейцев или нас? может жахнуть по Фукусима?
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