На Украине раскритиковали львовских протестующих и призвали к их наказанию

Буданов* раскритиковал львовских протестующих против ТЦК и призвал к их наказанию. «Если вы срываете одежду и бьете военнослужащего своей армии, подумайте, кто завтра будет защищать вас от вражеской армии, которая будет так же бить и срывать одежду, но уже с вас.