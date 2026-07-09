На Украине раскритиковали львовских протестующих и призвали к их наказанию

Буданов* раскритиковал львовских протестующих против ТЦК и призвал к их наказанию. «Если вы срываете одежду и бьете военнослужащего своей армии, подумайте, кто завтра будет защищать вас от вражеской армии, которая будет так же бить и срывать одежду, но уже с вас.
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