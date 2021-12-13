Президент Финляндии Ниинисте и президент США Байден обсудили ситуацию на Украине

ХЕЛЬСИНКИ, 14 дек — РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё обсудил с коллегой из США Джо Байденом ситуацию на Украине и намеревается во вторник провести разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает канцелярия финского главы.