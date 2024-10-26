Ситуация в курском приграничье и поставки газа: интервью Путина после БРИКС

Президент России Владимир Путин рассказал самое главное о положении дел в приграничье. По возвращении из Казани он уточнил информацию, которую не успел озвучить во время итоговой пресс-конференции саммита БРИКС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии