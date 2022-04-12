12.04.22==Ум за расу заходит: как нацисты-маргиналы стали военными лидерами

Садизм, экстремизм и терроризм вооруженных формирований Украины в конкретных лицах Ход боевых действий по защите Донбасса показал, что среди противников ВС РФ есть не только военные преступники, но и лица с маниакальной страстью к убийствам.
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