Для планирования подрыва Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе использовали ChatGPT

Водитель подорванного у отеля Trump International в Лас-Вегасе автомобиля Cybertruck, 37-летний Мэттью Ливельсбергер, использовал чат-бот ChatGPT при подготовке к атаке, заявил шериф местной полиции Кевин Макмахилл, сообщает NBC News.
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