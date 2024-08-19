Жена Михаила Ефремова предложила помолиться за осужденного артиста

Софья Кругликова, жена известного российского актера Михаила Ефремова, отбывающего наказание за смертельное ДТП, прокомментировала сообщения о возможном условно-досрочном освобождении своего супруга к Новому году.
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