Акции Dell упали на 18% после разочаровывающих прогнозов

Американский производитель персональных компьютеров Dell Technologies представил неплохие финансовые результаты за первый фискальный квартал, завершившийся 3 мая, при этом акции компании упали на 18% в после торговую сессию на фоне разочаровывающих прогнозов по прибыли на текущий отчетный период, пишет Reuters.