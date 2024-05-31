Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Акции Dell упали на 18% после разочаровывающих прогнозов

Акции Dell упали на 18% после разочаровывающих прогнозов

Американский производитель персональных компьютеров Dell Technologies представил неплохие финансовые результаты за первый фискальный квартал, завершившийся 3 мая, при этом акции компании упали на 18% в после торговую сессию на фоне разочаровывающих прогнозов по прибыли на текущий отчетный период, пишет Reuters.

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