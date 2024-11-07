Трюдо обсудил с Трампом двусторонние отношения США и Канады

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, победившим на выборах американского лидера, поздравил избранного президента со вторым сроком и обсудил с ним двусторонние отношения Канады и США.
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