Не ждите ударов по Банковой. Почему ВС РФ на самом деле не разносят Киев и мосты через Днепр. К посту "Почему мы не бомбим Киев? "

и только лишь применение атомного оружия и молниеносный разгром миллионной Квантунской армии советскими войсками привели японского императора Хирохито к пониманию бессмысленности дальнейшего продолжения войны." Вот только не надо возвышать роль США.Атомные5 бомбы практически никак не повлияли на дух японцев, никак не подорвали обороноспособность Японии.. И если бы именно не разгром Квантунской армии, японцы бы ещё не один год воевали с пиндосами.

МГ

Малик Гумеров

"Почему ВС РФ на самом деле не разносят Киев и мосты через Днепр" - Не нужно , без острой необходимости , разносить все и вся ! САМИМ ПОТОМ ПРИДЕТСЯ ВСЕ ВОССТАНАВЛИВАТЬ !!! НАДО УНИЧТОЖАТЬ ВСЕ НА ПОДСТУПАХ , ПЕРЕВАЛОЧНЫХ УЗЛАХ И СТАНЦИЯХ , НА БАЗАХ СКОПЛЕНИЯ , СКЛАДАХ .... ЧТОБЫ НИКАКОЕ ВООРУЖЕНИЕ НЕ ДОХОДИЛО ДО ФРОНТОВ !!! ЭТОГО НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТСЯ ! Предательство из генштаба ! Окопалась власовщина ! Команда на уничтожение потока военной техники и вооружений приходит только когда эта вся западная техника и вооружения распределилась по фронтам и начала бить по нашим воинам ! Зачистка нужна ! Видимо пока на верхах не складывается расклад сил для этого ? СМЕРШ пока никак не сформируется , слишком сильно противорстояние в элитках ! ?