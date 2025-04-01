Как надоели эти диванные стратеги и примкнувшие к ним. Вы сами в армии служили?.А, вам рассказывали.
Не ждите ударов по Банковой. Почему ВС РФ на самом деле не разносят Киев и мосты через Днепр. К посту "Почему мы не бомбим Киев? "
Комментарии
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Владимир Алтайцев
и только лишь применение атомного оружия и молниеносный разгром миллионной Квантунской армии советскими войсками привели японского императора Хирохито к пониманию бессмысленности дальнейшего продолжения войны." Вот только не надо возвышать роль США.Атомные5 бомбы практически никак не повлияли на дух японцев, никак не подорвали обороноспособность Японии.. И если бы именно не разгром Квантунской армии, японцы бы ещё не один год воевали с пиндосами.
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14 час.
МГ
Малик Гумеров
"Почему ВС РФ на самом деле не разносят Киев и мосты через Днепр" - Не нужно , без острой необходимости , разносить все и вся ! САМИМ ПОТОМ ПРИДЕТСЯ ВСЕ ВОССТАНАВЛИВАТЬ !!! НАДО УНИЧТОЖАТЬ ВСЕ НА ПОДСТУПАХ , ПЕРЕВАЛОЧНЫХ УЗЛАХ И СТАНЦИЯХ , НА БАЗАХ СКОПЛЕНИЯ , СКЛАДАХ .... ЧТОБЫ НИКАКОЕ ВООРУЖЕНИЕ НЕ ДОХОДИЛО ДО ФРОНТОВ !!! ЭТОГО НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТСЯ ! Предательство из генштаба ! Окопалась власовщина ! Команда на уничтожение потока военной техники и вооружений приходит только когда эта вся западная техника и вооружения распределилась по фронтам и начала бить по нашим воинам ! Зачистка нужна ! Видимо пока на верхах не складывается расклад сил для этого ? СМЕРШ пока никак не сформируется , слишком сильно противорстояние в элитках ! ?
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11 час.
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