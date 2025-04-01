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Не ждите ударов по Банковой. Почему ВС РФ на самом деле не разносят Киев и мосты через Днепр. К посту "Почему мы не бомбим Киев? "

Не ждите ударов по Банковой. Почему ВС РФ на самом деле не разносят Киев и мосты через Днепр. К посту "Почему мы не бомбим Киев? "

Как надоели эти диванные стратеги и примкнувшие к ним. Вы сами в армии служили?.А, вам рассказывали.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
и только лишь применение атомного оружия и молниеносный разгром миллионной Квантунской армии советскими войсками привели японского императора Хирохито к пониманию бессмысленности дальнейшего продолжения войны.&quot;  Вот только  не надо  возвышать роль США.Атомные5  бомбы  практически никак не повлияли  на  дух  японцев, никак  не  подорвали обороноспособность  Японии.. И если  бы  именно не разгром Квантунской  армии, японцы  бы  ещё  не один год воевали с пиндосами.
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14 час.
МГ
Малик Гумеров
&quot;Почему ВС РФ на самом деле не разносят Киев и мосты через Днепр&quot; - Не нужно  , без острой необходимости , разносить все и вся !  САМИМ ПОТОМ ПРИДЕТСЯ ВСЕ ВОССТАНАВЛИВАТЬ !!!              НАДО УНИЧТОЖАТЬ ВСЕ НА ПОДСТУПАХ , ПЕРЕВАЛОЧНЫХ УЗЛАХ И СТАНЦИЯХ  , НА БАЗАХ СКОПЛЕНИЯ  , СКЛАДАХ .... ЧТОБЫ НИКАКОЕ ВООРУЖЕНИЕ  НЕ ДОХОДИЛО ДО ФРОНТОВ !!!            ЭТОГО НИЧЕГО  НЕ ДЕЛАЕТСЯ !                                               Предательство из генштаба ! Окопалась власовщина ! Команда на уничтожение потока военной техники и вооружений приходит только когда эта вся западная техника и вооружения  распределилась по фронтам и начала бить по нашим воинам ! Зачистка нужна !                                                                                           Видимо пока на верхах не складывается расклад сил для этого ?    СМЕРШ пока никак не сформируется , слишком сильно противорстояние в элитках  ! ?
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11 час.
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