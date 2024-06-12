Точное начало астрономического лета назвали ученые в Новосибирске

День летнего солнцестояния принято считать началом астрономического лета. В этот день Солнце, двигаясь по своему пути в северном полушарии, удаляется от небесного экватора на максимально удаленное расстояние (23,5 градуса).
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