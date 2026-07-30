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Илья Малинин работает над программами с Ше-Линн Бурн

Трехкратный чемпион мира Илья Малинин работает над программами с хореографом Ше-Линн Бурн.  Фото с катка Aliso Viejo Ice Palace в Калифорнии было опубликовано в соцсетях.

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