Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Новый союзник России грозит сломить гегемонию США. Военные корабли уже наготове

Новый союзник России грозит сломить гегемонию США. Военные корабли уже наготове

Россия и Куба вновь стали близкими друзьями и стратегическими партнерами пишет RS. Необдуманная, неэффективная и репрессивная политика Вашингтона в отношении Гаваны стала причиной укрепления ее связей с Москвой.

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