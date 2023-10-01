Добрынин отказался от внебрачного сына: вскрылась правда о личной жизни артиста

Певец Вячеслав Добрынин редко дает подробности о своей личной жизни. Несмотря случившийся два года назад микроинсульт, он по-прежнему радует публику своими выступлениями, однако уже не так часто, так как уделяет больше внимания здоровью.
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