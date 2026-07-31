Bombing Campaign In Search Of A Strategy: Pentagon Offers Trump Two-Week 'Go Bigger' Plan In Iran "This is a bombing campaign in search of a strategy," Joe Kent, a former Trump administration counterterrorism official who resigned in protest of launching the Iran war, recently said in a post on X.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии