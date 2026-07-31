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Zero Hedge

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Bombing Campaign In Search Of A Strategy: Pentagon Offers Trump Two-Week 'Go Bigger' Plan In Iran

Bombing Campaign In Search Of A Strategy: Pentagon Offers Trump Two-Week 'Go Bigger' Plan In Iran

Bombing Campaign In Search Of A Strategy: Pentagon Offers Trump Two-Week 'Go Bigger' Plan In Iran "This is a bombing campaign in search of a strategy," Joe Kent, a former Trump administration counterterrorism official who resigned in protest of launching the Iran war, recently said in a post on X.

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