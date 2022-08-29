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После сбора урожая обязательно посейте в теплице сидераты. Тогда почва вновь станет плодородной

После сбора урожая обязательно посейте в теплице сидераты. Тогда почва вновь станет плодородной

Высевание сидератов — простой способ улучшить плодородие и общее качество почвы. Если в теплице у вас почва бедная, глинистая, совсем не рыхлая, то исправьте это путём высевания правильных сидератов! Первая группа сидератов для теплицы — злаковые.

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