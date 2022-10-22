Обозреватель The American Conservative: интересы США и Украины могут вскоре разойтись

Интересы США и Украины на фоне воинственной позиции Киева постепенно перестают совпадать: Вашингтон исторически никогда не придавал значения тому, кто контролирует Крым и Донбасс, считает обозреватель The American Conservative Патрик Бьюкенен.
Интересы США и Украины на фоне воинственной позиции Киева постепенно перестают совпадать: Вашингтон исторически никогда не придавал значения тому, кто контролирует Крым и Донбасс, считает обозреватель The American Conservative Патрик Бьюкенен.
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