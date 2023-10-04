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«Вокруг планеты за 11 дней»: ВИП-персоны собрались на показе фильма Бондарчука в Челябинске

«Вокруг планеты за 11 дней»: ВИП-персоны собрались на показе фильма Бондарчука в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 4 октября, ФедералПресс. Предпремьерный показ фильма «Повелитель ветра» в Челябинске 3 октября посетили исполнитель главной роли Федор Бондарчук, путешественник Федор Конюхов, история которого легла в основу картины, сценарист Игорь Волошин, генеральный директор компании «НМГ Студия» Димитрий Табарчук, губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с супругой.

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