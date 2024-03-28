"Поруганная северными варварами, моя прекрасная темноокая родина желает мести! Пора смыть русскую накипь! Свобода превыше всего!" - период нахождения русских в Таджикистане назван оккупацией

ninikooo Митусова Эту поэтессу выдворить из России вон со всеми не выродками, чтобы духу ее поганого здесь не было! Устроилась она в Москве? Назад , на историческую родину!!!

Леонид Руси Поруганная северными варварами, моя прекрасная темноокая родина желает мести! Пора смыть русскую накипь! Свобода превыше всего! ))) Значит свобода ей понадобилась, дуре ))) А таджики всё бросают и едут сюда, к оккупантам ))) Привыкли к сладкой жизни при советской власти... И не хотят жить там, где нет русских )))