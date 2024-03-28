"Поруганная северными варварами, моя прекрасная темноокая родина желает мести! Пора смыть русскую накипь! Свобода превыше всего!" - период нахождения русских в Таджикистане назван оккупацией
Любопытное откопал коллега.
Оказывается, в русских школах в Таджикистане (это те, которые за наши с вами деньги обучают таджиков на русском языке) курс истории Таджикистана написан местными работниками образования, в отличие от других предметов школы.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Эту поэтессу выдворить из России вон со всеми не выродками, чтобы духу ее поганого здесь не было! Устроилась она в Москве? Назад , на историческую родину!!!
Поруганная северными варварами, моя прекрасная темноокая родина желает мести! Пора смыть русскую накипь! Свобода превыше всего! ))) Значит свобода ей понадобилась, дуре ))) А таджики всё бросают и едут сюда, к оккупантам ))) Привыкли к сладкой жизни при советской власти... И не хотят жить там, где нет русских )))
Кто у нас там отвечает за сотрудничество с зарубежными странами?... И кто засел в самом Россотрудничестве...
Свежие комментарии