Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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"Поруганная северными варварами, моя прекрасная темноокая родина желает мести! Пора смыть русскую накипь! Свобода превыше всего!" - период нахождения русских в Таджикистане назван оккупацией

"Поруганная северными варварами, моя прекрасная темноокая родина желает мести! Пора смыть русскую накипь! Свобода превыше всего!" - период нахождения русских в Таджикистане назван оккупацией

Любопытное откопал коллега. Оказывается, в русских школах в Таджикистане (это те, которые за наши с вами деньги обучают таджиков на русском языке) курс истории Таджикистана написан местными работниками образования, в отличие от других предметов школы.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Эту поэтессу выдворить из России вон со всеми не выродками, чтобы духу ее поганого здесь не было! Устроилась она в Москве? Назад , на историческую родину!!!
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5 час.
Леонид Руси
Поруганная северными варварами, моя прекрасная темноокая родина желает мести! Пора смыть русскую накипь! Свобода превыше всего! ))) Значит свобода ей понадобилась, дуре ))) А таджики всё бросают и едут сюда, к оккупантам ))) Привыкли к сладкой жизни при советской власти... И не хотят жить там, где нет русских )))
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4 час.
Балу -
Кто у нас там отвечает за сотрудничество с зарубежными странами?... И кто засел в самом Россотрудничестве...
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4 час.

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