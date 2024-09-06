«Не все знают свои права, и рассказать о них – наша задача»: горожанам и жителям Ленобласти бесплатно окажут юридическую помощь

11 и 12 сентября их ждут на площадке Главного управления Минюста В сентябре Министерство юстиции приглашает горожан и жителей 47 региона принять участие в мероприятии по оказанию бесплатной юридической помощи населению.
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