Аргументы недели

97 534 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Шубакин
    Пока ЕДРО у власти, Гос дура будет принимать законы против рабочих, олигархам все мало.Замглавы Федераци...
  • Валерий Шубакин
    Грош цена стране, которая не может защитить своих спортсменов. За что наши представители судьи участвующие в соревнов...ОКР намерен добив...
  • Жумабек Дильтаев
    Вот вам и Олимпиада. Вы же так стремились на ней выступить. Вас как чморили так продолжают чморить.ОКР намерен добив...

Средний размер ипотеки на Южном Урале оказался одним из минимальных в УрФО

Средний размер ипотеки на Южном Урале оказался одним из минимальных в УрФО

Это указывает на низкую стоимость условного квадратного метра. Телеграм-канал «Глав.Индекс» опубликовал рейтинг регионов Уральского федерального округа по среднему размеру ипотечных кредитов, которые берут жители субъектов на приобретение жилья.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх