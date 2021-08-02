Средний размер ипотеки на Южном Урале оказался одним из минимальных в УрФО

Это указывает на низкую стоимость условного квадратного метра. Телеграм-канал «Глав.Индекс» опубликовал рейтинг регионов Уральского федерального округа по среднему размеру ипотечных кредитов, которые берут жители субъектов на приобретение жилья.
Это указывает на низкую стоимость условного квадратного метра. Телеграм-канал «Глав.Индекс» опубликовал рейтинг регионов Уральского федерального округа по среднему размеру ипотечных кредитов, которые берут жители субъектов на приобретение жилья.
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