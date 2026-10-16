Выделение Украине дополнительных 70 млрд евро (6,55 трлн руб.) на военные нужды вызвало возмущение кандидата в президенты Франции, лидера партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньяна.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Фон дер Ляйен гро...
- Фон дер Ляйен гро...
- Минобороны сообщи...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым