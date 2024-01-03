Синоптик Тишковец рассказал о ледяных иглах в небе над Москвой

В Москве в воздухе было зафиксировано необычное атмосферное явление - ледяные иглы, которые привели к ухудшению видимости на расстоянии до трех километров, сообщил в ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
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