В Новосибирске завершено расследование уголовного дела по фактам покушения на сбыт наркотических средств

Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по фактам покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размерах организованной преступной группой с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».