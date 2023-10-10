В Новосибирске завершено расследование уголовного дела по фактам покушения на сбыт наркотических средств

Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по фактам покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размерах организованной преступной группой с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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