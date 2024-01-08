В Греции открыт прославившийся коронацией Александра Македонского дворец

На восстановление исторического объекта потребовалось 20 миллионов евро Греция вновь открыла древний дворец, в котором Александр Македонский стал царем Македонии около 2400 лет назад, после того как исторический объект подвергся реставрации.
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