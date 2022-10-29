12 военнослужащих ЦВО в составе сборной России принимают участие в Чемпионате мира по гиревому спорту

Наиболее подготовленный спортсмен, выполнивший все нормативы правильно и оперативно, получит титул чемпиона мира гиревому спорту или подтвердит его, если ранее он был ему присужден.
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