Машину отказались ставить на учет: на что ссылается ГИБДД

Собственник машины-кареты не смог поставить машину на учет. Представители компании сообщили, что, несмотря на проведение дополнительных экспертиз и устранение недостатков, машина до сих пор не зарегистрирована.
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