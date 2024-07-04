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Предатели России помогут СВО. Власти заберут имущество Невзорова: иноагенту Галкину приготовиться

Предатели России помогут СВО. Власти заберут имущество Невзорова: иноагенту Галкину приготовиться

Photoagency Interpress/Global Look Press Жена журналиста Александра Невзорова (признан Минюстом РФ иноагентом) Лидия в Telegram-канале опубликовала фрагмент выступления Надежды Бабкиной, которая со сцены обращается к Европе, сопроводив ролик подписью «Вот такая Россия».

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Комментарии
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игорь petroff
катерина. микитами будишь называть у себя на хохляндии.
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2 час.
виктор комягин
давно пора....а изъятые квартиры нужно раздавать белгородцам... как там их бедных колбасят....всех надо вывезти, пока война не закончится...
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2 час.
Катерина
Я  у  себя  на  Урале. А  по-сути  ЧТО  сказать можешь?   Слов  из  песни  не  выкинешь.  Был  миГалков   доверенным  лицом и  у Ельцина... и, даже,  у  бори  березовского.  И  рекомендовал  нам Ельцина  в  1996 году...  активно  рекомендовал...  с  огоньком.)))    И  это  уже  после  беловежского  позора,  после &quot;боже   благослови  америку&quot;...  и  после  этого  - https://www.youtube.com/watch?v=tZu_vmfU1hE
- YouTube
youtube
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2 час.

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