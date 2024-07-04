Photoagency Interpress/Global Look Press Жена журналиста Александра Невзорова (признан Минюстом РФ иноагентом) Лидия в Telegram-канале опубликовала фрагмент выступления Надежды Бабкиной, которая со сцены обращается к Европе, сопроводив ролик подписью «Вот такая Россия».
Предатели России помогут СВО. Власти заберут имущество Невзорова: иноагенту Галкину приготовиться
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
игорь petroff
катерина. микитами будишь называть у себя на хохляндии.
Ответить
2 час.
виктор комягин
давно пора....а изъятые квартиры нужно раздавать белгородцам... как там их бедных колбасят....всех надо вывезти, пока война не закончится...
Ответить
2 час.
Катерина
Я у себя на Урале. А по-сути ЧТО сказать можешь? Слов из песни не выкинешь. Был миГалков доверенным лицом и у Ельцина... и, даже, у бори березовского. И рекомендовал нам Ельцина в 1996 году... активно рекомендовал... с огоньком.))) И это уже после беловежского позора, после "боже благослови америку"... и после этого - https://www.youtube.com/watch?v=tZu_vmfU1hE
- YouTube
youtube
Ответить
2 час.
Свежие комментарии