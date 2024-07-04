Предатели России помогут СВО. Власти заберут имущество Невзорова: иноагенту Галкину приготовиться

Катерина

Я у себя на Урале. А по-сути ЧТО сказать можешь? Слов из песни не выкинешь. Был миГалков доверенным лицом и у Ельцина... и, даже, у бори березовского. И рекомендовал нам Ельцина в 1996 году... активно рекомендовал... с огоньком.))) И это уже после беловежского позора, после "боже благослови америку"... и после этого - https://www.youtube.com/watch?v=tZu_vmfU1hE