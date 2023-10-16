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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сергей Светлов: «Вашингтон» пока только ищет свой стиль игры. Пришел новый тренер, составы всех троек изменены, требуется время»

– Судя по матчу с «Питтсбургом», Александр Овечкин стартовал тяжело? – Не сказал бы. У Александра было неплохое движение, в одном из эпизодов он легко убежал от защитников и вышел один на один, был близок к первому голу.

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