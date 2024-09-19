Многодетным семьям станет проще получать льготы с 1 октября

Многодетным семьям с 1 октября будет проще получать льготы, для этого нужно получить цифровое удостоверение единого образца и предъявить QR-код, рассказала РИА Новости старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Елена Цацура.