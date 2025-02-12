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Для души и ностальгии, только росшие в СССР не пройдут: угадайте книжки, которыми взахлеб зачитывались в детстве, по советским обложкам

Для души и ностальгии, только росшие в СССР не пройдут: угадайте книжки, которыми взахлеб зачитывались в детстве, по советским обложкам

Возвратитесь в счастливое детство! Как буквально вы помните книжки, которыми зачитывались тогда с фонариком под одеялом до первого крика п̶е̶т̶у̶х̶а̶ мамы? фото: соцсетиМолодежь сейчас в библиотеку калачом не заманишь! Да вы сами наверняка сколько раз видели перед библиотеками мокнущих грустных библиотекарей с полными руками подсыхающих калачей и грустными глазами.

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