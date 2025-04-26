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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сантильяна об Анчелотти: «Он выиграл все и заслуживает уважения. В Испании очень мало терпения, «Реал» выбили из ЛЧ – и словно мир рухнул. Мы еще боремся за два титула»

72-летний испанец заявил, что главный тренер «Реала» «выиграл все и заслуживает уважения». «В Испании очень мало терпения.

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