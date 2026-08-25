Президент США Дональд Трамп предложил переименовать озеро Онтарио в озеро Америка, аргументируя это отсутствием деловых отношений с Онтарио, а также планирует увеличить пошлины на канадские автомобили до 50% с 2027 года после срыва торговых переговоров.