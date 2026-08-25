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Царьград

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Трамп предложил переименовать озеро Онтарио в озеро Америка

Трамп предложил переименовать озеро Онтарио в озеро Америка

Президент США Дональд Трамп предложил переименовать озеро Онтарио в озеро Америка, аргументируя это отсутствием деловых отношений с Онтарио, а также планирует увеличить пошлины на канадские автомобили до 50% с 2027 года после срыва торговых переговоров.

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