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Признаки терроризма в трудах Ленина обнаружились на процессе по делу уфимских марксистов

Признаки терроризма в трудах Ленина обнаружились на процессе по делу уфимских марксистов

В Центральном окружном военном суде Екатеринбурга, где идет суд над членами марксистского кружка из Уфы, представили результаты экспертизы по вопросу: чьими идеями о революции вдохновлялись подсудимые, обвиняемые в подготовке к свержению власти, — Карла Маркса или Владимира Ленина.

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Комментарии
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СХ
Сергей Хоружик
А кем ленин был,как не идеологом терроризма?Поры бы уже отрешиться от протухшей советской идеологии и признать, наконец,факты.
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