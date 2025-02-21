Признаки терроризма в трудах Ленина обнаружились на процессе по делу уфимских марксистов

В Центральном окружном военном суде Екатеринбурга, где идет суд над членами марксистского кружка из Уфы, представили результаты экспертизы по вопросу: чьими идеями о революции вдохновлялись подсудимые, обвиняемые в подготовке к свержению власти, — Карла Маркса или Владимира Ленина.