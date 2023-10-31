В России запустили новый тревел-проект Jetour «Созвездие путешествий»

Бренд Jetour объявляет о запуске серии путешествий по России «Созвездие путешествий». Масштабный проект, разработанный в рамках концепции Travel+, призван познакомить с самыми живописными местами нашей страны с богатым культурным и историческим наследием, а также подарить участникам опыт эксплуатации автомобилей Jetour.