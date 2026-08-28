Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Гора-кладбище: почему с Эвереста не убирают тела погибших альпинистов

На высоте 8500 метров, в небольшой каменной пещере на северо-восточном маршруте Эвереста, десятилетиями лежало тело, которое знали все восходители мира.

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