Министр финансов США предупредила о риске дефолта страны к началу 2023 года

Экономическое положение США становится все более сложным. Так, в пятницу министр финансов США Джаннет Йеллен заявила, что к 19 января Вашингтон превысит установленный законом лимит долга в размере 31,4 трлн долларов.
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