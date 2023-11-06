Третья модель серии Hyper компании GAC Aion – Hyper HT – поступит в продажу в середине месяца. Электрический кроссовер китайского производства доступен в предварительной продаже по цене 220 000 юаней (30 000 долл.
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