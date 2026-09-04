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Нижегородская правда

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Пять миллионов рублей украл игроман у жительницы Дзержинска

В Дзержинске полицейские по горячим следам задержали игромана, похитившего 5 млн рублей у матери своей знакомой.

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