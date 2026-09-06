Путин поддержал допуск добровольцев с категорией "Д" к борьбе с беспилотниками

Речь идет о гражданах, которые по состоянию здоровья не могут проходить военную службу, но готовы добровольно выполнять отдельные задачи Президент России Владимир Путин поддержал предложение привлекать к борьбе с беспилотниками граждан, освобожденных от военной службы по состоянию здоровья.