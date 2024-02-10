РАН участвует в разработке подходов к военным конфликтам будущего

Российская академия наук разрабатывает новые подходы к военным конфликтам будущего. Они принимает участие в отслеживании тенденций развития вооружений, заявил в интервью РИА Новости глава РАН Геннадий Красников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии