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Мода и Шоу-бизнес

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Джеймс Блант станет Бланти МакБлантфейсом, если его дебютник займет первое место

Джеймс Блант станет Бланти МакБлантфейсом, если его дебютник займет первое место

Британский поп-певец Джеймс Блант раскрыл, какое имя выбрали для него фанаты. Ранее музыкант пообещал, что легально сменит имя и фамилию, если переиздание его дебютного альбома Back to Bedlam (2004) возглавит чарты.

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