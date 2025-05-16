Фестиваль национальных культур «Наш общий дом» прошёл в Нижнем Новгороде. Свои двери для участников фестиваля и гостей вновь распахнул концертный зал Нижегородской государственной академической филармонии имени Мстислава Ростроповича.
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